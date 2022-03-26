Эксперт фармрынка Беспалов: в ближайшие две недели ситуация с лекарствами в аптеках нормализуется

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26 марта 2022, 22:15 Источник: "Свободная пресса"

Аптека, Roman Yarovitsyn/globallook.com

Дефицит лекарственных препаратов, который наблюдается в российских аптеках в последнее время, вызван исключительно ажиотажным спросом, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как рассказал специалист в интервью радио «Комсомольская правда», система поставок не была рассчитана на столь высокий спрос на медикаменты, который возник после введения санкций в отношении России.

«Западные фармакологические компании продолжают работать. Но если раньше в аптеку приходили 5 человек в день, то теперь — минимум 100. Система поставок не была на это рассчитана. Но у производителей товар есть, он поступает и будет поступать. В ближайшие пару недель все должно успокоиться», — заявил Беспалов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать запасов лекарственных препаратов. По его словам, дефицита поставок жизненно важных лекарств в Россию не наблюдается.