Мурашко попросил россиян не покупать лекарства впрок: проблем с поставками препаратов нет

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19 марта 2022, 17:29 Источник: "Свободная пресса"

Аптека, Zamir Usmanov/globallook.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать запасов лекарственных препаратов. По его словам, дефицита поставок жизненно важных лекарств в Россию не наблюдается, как и роста цен на них. Об этом глава минздрава сказал в субботу в эфире телеканала «Россия-24».

«Компании подтверждают поставку лекарственных препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты, полный список обеспечивается в формате, в том числе регулирования цен. У нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков сегодня не возникает», - заявил Мурашко.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в России могут возникнуть проблемы с регистрацией зарубежных препаратов.