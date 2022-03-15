Российский рынок лекарств не готов к принятию зарубежных препаратов

Фармацевтическая отрасль России столкнулась с новыми проблемами в условиях санкций Запада. При проведении клинических исследований зарубежных препаратов производители должны получать от российских лабораторий результаты работ. Нарушенная логистика не позволяет этого сделать.
Учёные пытаются найти выход из ситуации. Так, специалисты Сеченовского университета на время заморозили отправку результатов исследований. После восстановления авиасообщения они будут отправлены производителям в самые короткие сроки. На российские бренды это никак не повлияет.
Незавершённые испытания поступающих в страну лекарств приведут к полной остановке поставок зарубежных препаратов, так как они не смогут пройти регистрацию в нашей стране. Это может коснуться зарубежных препаратов для лечения злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых проблем, опасных инфекций, в том числе коронавируса. О сроках возобновления исследовательской деятельности пока не известно.
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