Как в России гейм-индустрия переживает последствия санкций

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2022, 15:09 Источник: iz.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После введения санкций игровая индустрия в России оказалась в непростом положении. Приостановили деятельность все крупные издатели и платформодержатели, включая Microsoft (консоли Xbox) и Sony (консоли PlayStation).



В популярном Steam, где можно покупать игры для PC, теперь нельзя оплатить покупку ни одной из российских банковских карт. Sony отключила всем российским аккаунтам PlayStation Store цифровой магазин для покупок игр для PlayStation, по такому же пути пошла Nintendo в отношении российских пользователей Nintendo Switch. Теперь обладателям этих консолей остается уповать лишь на игры на дисках и картриджах, поскольку — «цифра» стала недоступна.



Меньше всего повезло обладателям консолей. Если на компьютере еще можно скачать пиратские копии, то на большинстве «приставок» такой возможности поиграть в новинки или любимые игры нет.



Люди массово начали возвращаться к пиратству. На торрент-трекерах теперь настоящее раздолье из новоприбывших «раздающих» и создающих новые раздачи. Вполне возможно, что активируются российские энтузиасты, которые могут начать активно взламывать свежие игры и русифицировать их в случае, если русификация не будет предусмотрена издателем.



«По ощущению — всё резко скатывается в начало 2000-х, когда никто не слышал о лицензиях, и все ставили игры с дисков, купленных на пиратских точках на рынках, — отметил Ренат Садыков, автор портала Player One.



По его словам, у геймеров существует еще вариант создать аккаунты других стран и покупать игры там. Но в таком случае нужно придумать, каким образом пополнять баланс аккаунта, учитывая, что зарубежные платежи с российских банковских карт невозможны. Помимо этого, иностранные ценники на игры в 2–3 раза выше российских, и далеко не факт, что в этих версиях игр будет русский язык. Не исключено также, что зарубежный аккаунт, на который постоянно заходят с российского IP-адреса, рано или поздно не заблокируют под каким-нибудь предлогом.



С сетевыми играми тоже не всё так просто. Пока никто не блокировал их напрямую, и особых предпосылок для этого нет. Но, например, в World of Warcraft (WoW) убрали возможность оплаты платной подписки для жителей России — а иначе в нее не поиграть. Это, в свою очередь, неожиданно повысило популярность российской онлайн-игры «Аллоды Онлайн», напоминающей WoW.



«Некоторые издатели приостановили продажи новых копий сетевых игр в нашей стране (например, Rainbow Six Siege, популярный командный шутер). Но речи о том, чтобы заблокировать доступ всем россиянам в онлайн-игры, пока нет и, надеюсь, этого не произойдет», — отметил эксперт.



Киберспорт в России тоже остался, но российских игроков и команды «отменяют» везде, где это возможно.



«Тем не менее хоронить киберспорт я бы не стал. В России продолжают проводиться внутренние турниры, турниры с участием представителей стран СНГ и так далее. Сейчас идет период турбулентности, и не «отменять» россиян-киберспортсменов организаторам турниров, похоже, просто нельзя. Но я считаю, что всё это временно, рано или поздно всё устаканится и большая части ограничений будет снята», — считает Ренат Садыков.



По мнению эксперта Алексея Каленчука, скорее всего, в будущем многие платформодержатели и издатели всё же вернутся в Россию — в стране много пользователей, о чем говорит даже то, что русский язык в Steam третий по популярности после английского и китайского. Другой вопрос, как к вернувшимся отнесутся сами российские геймеры. Многие озлоблены такими решениями, смешиванием видеоигр и политики, а также постоянной отменой «русских» во всех сферах.



Из-за ухода зарубежных компаний из России игрокам стали недоступны многие сервисы и игры, в том числе связанные с облачным геймингом. Этот способ позволяет запускать современные игры на любых ПК через удаленный сервер.



«Сейчас российский рынок примерно пополам делят MY.GAMES Cloud и GFN, который развивает сервис головного издательства NVidia GeForce Now в регионе. Небольшую долю рынка занимают российские сервисы Loudplay и SberPlay. Все компании с решениями от российских разработчиков никуда не денутся, а вот о GFN судить сложнее. Вероятно, ключевые решения принимает зарубежный топ-менеджмент NVidia», — полагает директор по маркетингу MY.GAMES Cloud Роман Епишин.



По его мнению, мгновенного и скачкообразного роста цен на российский облачный гейминг не будет. Пока сервисы не начнут активно покупать оборудование по новым ценам, их операционные затраты существенно не изменятся, а значит, они смогут сохранить цены. Сейчас подписка с неограниченным количеством сессий у GFN стоит 1499 рублей за 30 дней, а у Sberplay — 799 рублей. 30 часов игрового времени у Loudplay обойдется в 999 рублей.



По словам психолога Елены Масоловой, в последние годы видеоигры стали для многих россиян гораздо привлекательней телевидения и книг. Это укоренившийся способ проводить свободное время. Поэтому людям, которые увлекаются играми, будет нелегко после их блокировки.