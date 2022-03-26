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Правительство РФ 26 марта одобрило смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства

, 14:28 Источник: Кабмин

Правительство РФ 26 марта одобрило смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства
обмен валюты, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Правительство РФ одобрило законопроект о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства на фоне санкций, введенных со стороны Запада. Об этом заявили в кабмине.

В сообщении говорится об одобрении проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а также о его внесении Госдуму.

Подчеркивается, что целью вышеуказанного законопроекта является снижение ответственности за нарушения гражданами валютного законодательства в связи с рестрикциями стран Запада.

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