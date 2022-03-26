Экономист Казанский: в ближайшее время доллар может стоить менее 100 рублей

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26 марта 2022, 10:36 Источник: ПРАЙМ

Zamir Usmanov/Global Look Press, globallookpress.com

Экономика России переходит на новый этап — это отражает текущий курс иностранных валют. В ближайшее время доллар может торговаться менее 100 рублей за единицу, — заявил агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

«Такая ситуация может сохраниться до конца марта с соответствующим "замиранием" курсов иностранных валют на текущем уровне», — отмечает эксперт.

Однако, по мнению Казанского, не исключены перемены как в положительную, так и в отрицательную сторону для российского рубля. К примеру, из-за решения о полном эмбарго в отношении России, курсы валют могут резко возрасти, а доллар может перестать быть востребованным.

Ранее курс евро и курс доллара опустились ниже отметки в 100 рублей вследствие закрытия Мосбиржи.