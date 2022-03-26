В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 072 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии на территории Российской Федерации выявили 17 739 462 случая заболевания.
Количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан РФ за прошедшие 24 часа увеличилось на 4 275, что на 1,5% больше, чем днем ранее, когда госпитализировали 4 212 человек.
Число выздоровевших после заражения COVID-19 за сутки возросло на 60 933.