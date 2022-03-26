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В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом
ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 072 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории Российской Федерации выявили 17 739 462 случая заболевания.

Количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан РФ за прошедшие 24 часа увеличилось на 4 275, что на 1,5% больше, чем днем ранее, когда госпитализировали 4 212 человек.

Число выздоровевших после заражения COVID-19 за сутки возросло на 60 933.

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Политика

Общество

Политика

Наука

Предприятие Госкорпорации «Роскосмос» опубликовало проект марсианской автоматической межпланетной станции

НПО имени С.А.Лавочкина, входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», опубликовало в очередном выпуске своего «Вестника» информацию по проекту новой российской марсианской автоматической межпланетной станции. «Перелетный модуль необходим для транспортировки десантного модуля от Земли до Марса, а десантный модуль — для обеспечения доставки посадочной платформы на поверхность Красной планеты. Кроме того, для реализации проекта нужен орбитальный аппарат с целью ретрансляции данных с посадочной платформы на Землю», — говорится в сообщении.