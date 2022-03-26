Путин подписал закон об обращении в РФ лекарств в условиях санкций

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26 марта 2022, 11:32 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

лекарства, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который направлен на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории страны в условиях западных санкций.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что эти нормы упростят и ускорят вывод необходимых лекарств на российский рынок и минимизируют риски влияния рестрикций со стороны Запада на лекарственное обеспечение граждан России.

Уточняется, что при дефиците препаратов правительство сможет ввести упрощенный порядок допуска на российский рынок лекарств из-за рубежа. Кроме того, согласно закону, производители медицинских изделий и организации, которые их ввозят в РФ, не имеют права приостанавливать или прекращать свою деятельность в стране, не уведомив уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.