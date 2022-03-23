Глава Росздравнадзора Самойлова: «Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем»

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23 марта 2022, 12:21

Аптека, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова назвала в среду, 23 марта, причины отсутствия лекарств в российских аптеках. Чиновница увязала исчезновение медикаментов с нездоровым ажиотажем населения. Фармацевтическая сфера располагает всеми препаратами.

«Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в пять-десять раз», − заметила Самойлова в беседе с РИА Новости.

Регулятор, по словам чиновницы, охватывает всех игроков фармацевтического рынка «и не видит никаких рисков, лекарств на складах достаточно, прорабатываются новые варианты поставок».

Мониторинг Росздравнадзора ведётся постоянный, касается он прежде всего наличия лекарственных средств.

«Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объёмах, чем в 2021 году», − подытожила Самойлова.

По слова главы РЗН, в настоящий момент на фармацевтическом рынке России присутствует годовая потребность «левотироксина натрия».

Накануне пресс-служба Росздравнадзора заявила, что ажиотажный спрос на медикаменты в России cнизился на 5—10% за последнюю неделю.