Минобороны: в ДНР и ЛНР отказались от помощи иностранных добровольцев и заявили, что будут защищать свою землю сами

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25 марта 2022, 18:16 Источник: ТАСС

Донецк, 23 марта, DPR Press Service/globallook.com

Республики Донбасса отказались от помощи добровольцев, предложения о которой поступали из 37 государств. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он заявил, что готовность сражаться на стороне ДНР и ЛНР выразили более 23 тысяч граждан из 37 государств.

«Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно», - сказал генерал.

По его словам, среди российских граждан тоже немало желающих принять участие в специальной военной операции, главной целью которой является полное освобождение Донбасса.