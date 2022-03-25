Первый заместитель главы Генштаба ВС Рудской: главная задача спецоперации — полное освобождение Донбасса

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25 марта 2022, 17:52 Источник: ТАСС

Генерал-полковник Рудской, MOD Russia/globallook.com

В планы военной спецоперации России изначально не входил штурм заблокированных в Украине городов. Основной задачей является полное освобождение Донбасса, заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, штурм не планировался изначально, «чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения».

Возможность штурма сейчас не исключается, однако «по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач<...>наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса», подчеркнул Рудской.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации 24 февраля. Ее цель, как сказал президент, «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», - подчеркнул Путин.