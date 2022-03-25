Сенатор Андрей Клишас: в России не планируется мобилизация и введение военного положения

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25 марта 2022, 16:13 Источник: РБК

Андрей Клишас, Federation Council of Russia/globallook.com

Руководство РФ не рассматривает планы введения в стране военного положения, мобилизации населения, а также запрета на выезд, рассказал в пятницу в интервью РБК сенатор Андрей Клишас.

«Нет, мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения— тоже нет», - сказал Клишас.

Он напомнил, что существует утвержденный перечень оснований, по которым человеку может быть ограничен выезд из страны.

«Все эти ограничения носят временный характер. То есть нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», - сказал Клишас.

На вопрос журналиста, не рассматривается ли вопрос введения военного положения, сенатор ответил: «Нет».

Ранее сообщалось, что 23 марта на заседании Государственной Думы принято решение о запрете выезда за рубеж депутатам от фракции «Единой России» без особого разрешения. Андрей Клишас, Federation Council of Russia