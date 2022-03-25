Дело молодых

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25 марта 2022, 14:11 Екатерина ЯДРОВА

Фото Александра Барыкина

Восемь активистов Молодежного совета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» получили первые сертификаты в рамках программы лояльности МС. Торжественное вручение состоялось на отчетно-выборной конференции МС.

Участников молодежной конференции приветствовал генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин.

– В 2021-2022 годах члены Молодежного совета реализовали множество проектов, в том числе связанных с волонтерской деятельностью, – отметил Андрей Анатольевич. – Вы многое сделали не только для завода, но и для жителей Арзамаса. Особенно трудное время выпало на пандемию. Помощь была нужна многим в городе, и вы как раз откликнулись и оказали ее.

Председатель МС Артём Канашкин представил отчет о работе в 2021 г. и презентовал программу лояльности, которая была разработана в 2020-м. Ее суть в том, что ежегодно за активную работу в области молодежной политики до 10 человек получают сертификат номиналом 30 тысяч рублей. По истечении трех лет финалист программы имеет право обналичить сумму в 90 тысяч рублей, которая будет проиндексирована с учетом инфляции.

– Вся деятельность молодежи осуществляется на добровольных началах. Но мы предусмотрели некий бонус, чтобы мотивировать наших активистов, – пояснил председатель Совета, помощник генерального директора Артём Канашкин. – Те, кого мы сегодня награждали, в 2021 году стали инициаторами различных мероприятий, которые успешно реализовали. Они также занимались волонтерской работой и принимали активное участие в общих проектах МС. Поэтому год получился продуктивным и насыщенным.

На собрании состоялись выборы председателя МС. Единогласно им переизбран Артём Канашкин.

Административный директор – заместитель генерального директора Константин Аргентов отметил, что в Совете сложилась настоящая сплоченная команда. И, несмотря на то, что в своей трудовой деятельности все двигаются в разных направлениях, ребятам удается достичь полного взаимопонимания, создать отличную дружескую атмосферу.

– Важно и ценно, что вы проявляете инициативы и сопровождаете свой проект. Это и есть основа проектного управления, которое пропагандирует руководство АПЗ и к которому мы придем в ближайшие годы, – подчеркнул Константин Васильевич. – Работая на общественных началах в Молодежном совете, вы получаете знания, умения и навыки, которые впоследствии сможете применить, в том числе и для карьерного роста.

Итоги работы Молодежного совета АПЗ за 2021 год:

Техническое творчество.

40 идей, 24 автора – конкурс лучших идей по производству новой продукции гражданского назначения.

Социальная работа.

108 300 рублей и 250 кг корма – проект помощи арзамасскому приюту «Дом с хвостом».

10 компьютеров – проект «Собери мечту».

91,5 кг собрано использованных батареек – экологическая акция.

257 книг – помощь спортивно-культурному центру села Макарий.

30 семей – новогодняя акция «Дед Мороз и Снегурочка».

Культмассовая работа.

50 человек – Олимпиада по спортивным настольным играм.

40 человек – молодежный форум в ЦРТ «Лидер».

16 человек – первый турнир по киберспорту.

5 концертов – молодежный музыкальный коллектив Heat for you.

Спорт.

110 участников, 11 команд – турнир по пейнтболу и спортивная эстафета.

22 человека – благотворительный полумарафон «Беги, герой!».

16 человек – мультиспортивный проект «Стальной характер».

Награды молодежного совета по итогам 2021 года.

Два первых места в городском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки» в номинациях «Лучшая организация работы с молодежью на предприятии» и «Лучший молодежный проект в сфере добровольчества. Социальный лифт».

Знак общественного признания в сфере добровольчества «Смелые люди» в номинации «Фирма доброй воли». Финалист регионального конкурса «Меняющие мир» в номинации «Добрый коллектив».