Песков о словах Турчака про восстановление Мариуполя: Путин пока не формулировал позицию по восстановлению украинских городов

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2022, 13:32

Турчак в ДНР, фото: vk.com/dnr_online_su

Президент РФ Владимир Путин пока не формулировал свою позицию по восстановлению украинских городов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о восстановлении украинских городов.

Единоросс накануне сообщил, что Россия восстановит украинский Мариуполь после спецоперации. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Песков, слова Турчака - заявление одного из партийных лидеров.

В пятницу представитель Кремля прокомментировал так: "На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции". Песков пояснил, что президент Путин никак не формулировал на этот счет позицию. "... что касается Турчака, то он один из руководителей ведущей политической силы России, поэтому он, конечно, высказывает партийные соображения, свои соображения", - цитирует Пескова РИА Новости.

Турчак в ходе посещения пункта временного размещения в поселке Володарское в ДНР, подчеркнул, что Россия "будет все восстанавливать" в Мариуполе. Он отметил, что необходимо закончить специальную операцию, после чего в город прибудут строители.

По данным ДНР, украинские националисты в Мариуполе выгоняли местное население на улицу и занимали их квартиры, где оборудовали боевые позиции. Мирные жители видели, как используется американское вооружение прямо из их домов.