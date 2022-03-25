За сутки в России зарегистрировали 25 382 случая заражения коронавирусом

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25 марта 2022, 11:48

ПЦР тест, Sebastian Kahnert/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 382 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе сообщили, что по состоянию на 25 марта текущего года на территории Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 4 212, снизившись по сравнению с предшествующими сутками на 7,2 процента.

Согласно последней информации, рост числа госпитализированных граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией отмечен в 26 регионах страны, снижение – в 57, а в двух субъектах ситуация осталась без изменений.