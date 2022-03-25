Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных ограничений в школах, в том числе изменения расписаний уроков

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25 марта 2022, 11:11 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах. Было принято решение отменить зигзагообразную рассадку во время сдачи экзаменов и не закреплять класс за одним кабинетом. Также в пресс-службе ведомства уточнили, что изменения в расписании школьного дня, которые раньше использовались для минимизации контактов учеников, теперь не нужны.

В российских школах отменяется требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. В то же время наличие справки после перенесенного заболевания остается, добавили в Роспотребнадзоре.

Смягчения антиковидных мер связано с переносимостью омикрон-штамма. Заболевание «новым коронавирусом» протекает так же, как и обычное ОРВИ, отметили в пресс-службе.

С 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в столице.