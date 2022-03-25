Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за срыва пассажирами стоп-крана пригородного поезда Голутвин - Москва

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2022, 10:10

фото: pixabay.com

Электрички задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в пятницу утром из-за срыва пассажирами стоп-крана пригородного поезда Голутвин - Москва.

Пресс-служба МЖД распространила информацию, что пригородный поезд №6105 Голутвин - Москва сегодня в 8:39 на участке Перово - Москва остановился из-за срыва пассажирами стоп-крана.

В Москву на Казанский вокзал, конечный пункт, поезд прибыл с отклонением от графика на 23 минуты. В связи с этим в пути задерживается несколько пригородных поездов.

В МЖД подчеркнули, что принимают меры для сокращения опоздания задержанных поездов, - сообщает АГН "Москва".