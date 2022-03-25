Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в России

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25 марта 2022, 07:25 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему теперь отсутствуют ограничения для возврата смертной казни в России. В то же время политик подчеркнул, что вопрос отмены смертной казни очень сложный.

Оценивая ранее приостановку членства России в Совете Европы, Дмитрий Медведев назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".

По словам Медведева, это очень сложный, мировоззренческий, философский, нравственный вопрос. "Можно по-разному относиться к смертной казни, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", — цитирует РИА Новости Медведева.

Зампред Совбеза отметил, что по этой теме есть руководящие разъяснения Конституционного суда РФ, есть его правовая позиция.