Оперштаб: Россия возобновляет свободное перемещение через границу с Казахстаном и Монголией

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24 марта 2022, 10:26

Погранслужба ФСБ, Dmitry Maltera/ Global Look Press

Власти Российской Федерации снимают ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Заявление об этом в четверг, 24 марта, сделал Оперативный штаб по контролю за соблюдением карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

«С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд граждан России в Казахстан и Монголию через сухопутный участок границы», − значится в распоряжении.

Накануне стало известно, что МИД Белоруссии выступил в среду с заявлением о том, что до 15 апреля украинцы и граждане других государств, оказавшиеся в зоне боевых действий, смогут безвизово въехать в республику и находится на ее территории.