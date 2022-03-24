Пермская городская Дума - за взвешенные подходы к наполнению и расходованию бюджета

Аргументы Недели. Пермь → Общество 13+

24 марта 2022, 10:32

Александр Фролов

Мартовская пленарка Пермской городской Думы прошла интересно. Целый ряд тем насыщенной повестки вызвал оживленную дискуссию. В их числе были вопросы распоряжения муниципальным имуществом, изменения в Привила благоустройства и даже тематика, связанная с подготовкой к 300-летию города.

Имущество должно приносить доход

На пленарном заседании депутатам был представлен доклад администрации о реализации мероприятий по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом.

Показатели по доходам города за счет использования муниципального имущества формируются за счет доходов от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, от концессии и получения дивидендов. За прошедшие 3 года большую часть средств в бюджет принесла продажа имущества, за исключением 2020 года, когда доходы от аренды и продажи имущества практически сравнялись.

На 1 января 2022 года общая задолженность по арендной плате за муниципальное имущество составляла 149,4 млн рублей. Большая часть задолженности находится в исполнительном производстве. Доходы от реализации муниципального имущества в 2019 году составили 177,7% от плана. Перевыполнение бюджетного задания связано с продажей недвижимости по адресу ул. Ленина, 12, а также с реализацией объекта по адресу ул. Максима Горького, 80.

В 2020 и 2021 годах план не выполнен по причине снижения спроса на объекты муниципальной собственности, а также из-за отмены торгов во втором квартале 2020 года и незавершенных мероприятий по межеванию земельного участка под объектом приватизации по ул. Капитана Пирожкова, 37.

Депутат Сергей Медведев уточнил, поступает ли сейчас в муниципальную собственность недвижимое имущество.

Елена Гонцова, и.о. заместителя главы города Перми, сообщила, что в муниципальную собственность поступают земельные участки после сноса домов, они могут быть направлены на реализацию с торгов. Также ведется работа по выявлению объектов, находящихся в собственности Российской Федерации и подходящих для реализации муниципальных задач, прежде всего, для расположения школ и детских садов. Несколько участков сейчас находятся в работе.

«Что планируется делать с помещениями, находящимися на территории «Березовой рощи»?» - спросила депутат Наталья Рослякова. «Администрация анализирует и просматривает различные варианты использования этой территории, пока нет оптимального решения», - ответила Елена Гонцова.

Депутат Сергей Захаров поинтересовался, на какой стадии находится работа по инвентаризации бесхозных сетей коммунальной инфраструктуры. «Работа ведется и активно продолжается. Например, в 2019 году в Росреестр поставлено 224 объекта, в 2020 году – 183, в 2021 году – 181 объект», - ответила Елена Гонцова.

«Есть ли какой-то план реализации земельных участков? Ведется ли работа по увеличению числа земельных участков, выставленных на торги?» - уточнил депутат Михаил Бесфамильный.

«Рынок свободных земель на территории города Перми небольшой. На сегодняшний день есть небольшие участки, которые мы выявляем и готовим на аукционы под многоквартирные жилые дома. Пока планируется выставить порядка десяти таких участков. В большей степени мы рассчитываем на территории, занятые аварийными домами, подлежащими сносу и расселению», - пояснила Елена Гонцова.

Также она напомнила, что до недавнего времени, если территория расселялась за счет федеральных средств, предъявлялись очень узкие требования по ее дальнейшему использованию – только под объекты социальной инфраструктуры. В 2022 году это ограничение снято, такие земельные участки можно использовать для строительства многоквартирных жилых домов.

«Будут ли предусмотрены какие-то меры поддержки для тех, кто арендует у города участки?» - поинтересовался депутат Арсен Болквадзе. «Пермь всегда была в тренде федеральной и региональной повестки по предоставлению преференций среднему и малому бизнесу. Поэтому, если федеральные и региональные власти такой тренд сформируют, то город, конечно же, подхватит эту тенденцию», - отметила Елена Гонцова.

Поправки в бюджет приняты

Депутаты внесли изменения в бюджет города Перми на 2022-2024 годы. Доходная и расходная части бюджета увеличены на 50 млн рублей за счет остатков прошлых лет. Изменены также сроки работ по ряду объектов.

Планируется сократить расходы на обновление подвижного состава и ремонт трамвайных путей в 2022 году на 122,6 млн рублей, в 2023 году – на 44 млн. Перенесены на 2024 год расходы на капитальный ремонт автодорог и Егошихинского кладбища в общей сумме 525 млн рублей. После выделения средств из краевого бюджета расходы на эти объекты будут восстановлены. 300 млн рублей дополнительно предложено направить на ремонт ул. Ленина - в связи удорожанием стройматериалов. Кроме того, средства будут выделены на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина: в 2022 году – 344 млн рублей, в 2023 году – 256 млн.

«В преддверии 300-летия Перми улица Ленина у нас в приоритете. Необходимо завершить благоустройство и иметь достойную площадку для встречи юбилея», - напомнил депутат Владимир Молоковских.

Также в проект решения внесены поправки, которые предусматривают выделение 44 млн рублей на благоустройство контейнерных площадок. Сумма и порядок ее использования вызвали вопросы депутатов.

«Контейнерные площадки будут реконструированы или планируется их замена?» - поинтересовался депутат Сергей Медведев.

«Это будут новые контейнерные площадки, в основном они будут установлены на муниципальных территориях», - пояснил замглавы администрации Игорь Субботин.

Депутат Константин Бусовиков отметил, что новые контейнерные площадки будут более комфортными для жителей, благоприятно скажутся на состоянии придомовых территорий.

Первый заместитель председателя городской Думы Наталья Мельник подчеркнула, что в условиях текущей экономической ситуации необходимо более взвешено подходить к формированию расходов, особенно по дополнительно принятым расходным обязательствам, и по исполнению доходной части бюджета.

Правила благоустройства станут подробнее

Депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в Правила благоустройства. Предложенный мэрией проект предусматривает введение требований к отдельным элементам благоустройства улиц. В их числе - велопарковки, ограждения, водоотводящие устройства, люки и колодцы инженерных коммуникаций. Вводятся требования к внешнему виду остановок и придомовых территорий, определены основные и дополнительные объекты благоустройства, условия их размещения, в том числе при оформлении паспорта благоустройства. Уточняются требования к спортивным и детским площадкам, определены критерии, при соблюдении которых допускается устанавливать нестационарные объекты, требования к внешнему виду сезонных летних кафе.

Вообще подробностей в документе очень много. Например, Положение об информировании жителей о предстоящем сносе зеленых насаждений теперь предусматривает информацию о количестве насаждений, планируемых к сносу, причинах сноса, категориях состояния деревьев, компенсационных посадках. В целях улучшения архитектурного облика города предлагается установить порядок согласования указателей с наименованиями улиц и номерами домов, требования к размещению входных групп, к архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, ограждениям газонов.

«На мой взгляд, ограждения газонов сейчас портят внешний вид города. Будут ли какие-то улучшения?» - уточнил депутат Геннадий Сторожев.

Замглавы администрации города Дмитрий Галиханов напомнил, что ограждения в свое время устанавливались ради безопасности пешеходов. В планах города - постепенно привести их в соответствие с дизайн-кодом, по возможности заменяя на живую изгородь.

Депутат Арсен Болквадзе отметил, что по новым требованиям предлагается понизить планку содержания дорог. Так, по действующим правилам на дорогах четвертой категории снег и наледь должны быть убраны в срок до 12 часов после снегопада, по новым правилам - до 12 суток. «Зачем вносятся нормативы, которые ухудшат содержание города?» - спросил депутат.

«Предлагается увеличить время, потому что первоначально мы убираем автобусные маршруты, потом подходы к социальным учреждениям и дальше уже частный сектор. По новым правилам прометание производится через определенное время, а не через 15 суток. Вывоз снега и тщательная очистка будет производиться позже, движение будет обеспечено», - ответил Дмитрий Галиханов.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов отметил, что на проект получено большое количество замечаний экспертов, в связи с этим он требует серьезной доработки.

«Мы хотим, чтобы городская среда была уютной и комфортной для всех жителей Перми, поэтому так серьезно подходим к рассмотрению этого вопроса. Было внесено много замечаний и поправок, есть время доработать документ. Надеюсь, что на следующем заседании мы примем эти изменения с учетом всех норм и требований действующего законодательства», - отметил депутат Эдуард Гараев.

К моменту обсуждения документа к нему уже поступило более 140 поправок. Срок подачи поправок установлен до 5 апреля. Затем их рассмотрит комитет по пространственному развитию и благоустройству и подготовит проект ко второму чтению.

Гаражи строить можно

Утвержден порядок определения платы за использование земельных участков для возведения гаражей, являющихся некапитальными строениями. Годовой размер платы устанавливается в размере двукратной ставки земельного налога, рассчитанного пропорционально площади, занимаемой гаражом.

«Законопроект направлен на то, чтобы жители города Перми могли легально арендовать место для своего некапитального гаража. Годовая оплата за такой участок составит от 1500 рублей до 2200 рублей. Законопроект прошел через 2 комитета: комитет по экономическому развитию и инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Там были приняты все поправки, и сегодня законопроект одобрен городской Думой», - прокомментировал депутат Алексей Овчинников.

Схема размещения гаражей находится в стадии утверждения. Ранее на заседании профильного комитета Думы начальник департамента земельных отношений Перми Елена Гонцова пояснила: «Наша задача - сделать так, чтобы гаражи были размещены в каждом районе города. Кроме того, они должны располагаться в одном месте, единичные объекты в такой схеме не должны появляться. Также планируется сформировать требования к внешнему облику таких строений и внести эти требования в Правила благоустройства».

КСП города отчиталась о работе

На заседании Пермской городской Думы с отчетным докладом о работе за 2021 год выступила Мария Батуева, председатель Контрольно-счетной палаты города Перми. По ее словам, в 2021 году было проведено 14 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе по предложениям Пермской городской Думы. Объем проверенных средств с учетом стоимости муниципального имущества составил 49,4 млрд рублей. Объем выявленных нарушений по сравнению с 2020 годом снизился на 49%. Наблюдается также положительная динамика по работе с выявленными и подлежащими устранению нарушениями.

По итогам рассмотрения отчета КСП в прошлом году администрации было дано поручение представить систему мер, направленных на повышение качества бухгалтерского учета. Такая система была разработана, что привело к снижению нарушений бухучета в два раза.

«Вместе с тем остается значительное количество нарушений при использовании средств бюджета и муниципального имущества, количество таких нарушений выросло в два раза. По-прежнему допускается неэффективное расходование бюджетных средств», - отметила Мария Батуева.

В результате в 2021 году устранено финансовых нарушений в объеме 1074,2 млн рублей.

Депутаты поблагодарили Марию Батуеву и аудиторов КСП за проделанную работу и задали ряд вопросов.

Так, депутат Арсен Болквадзе спросил, по каким направлениям видны позитивные изменения в работе администрации. Депутат Василий Кузнецов попросил уточнить, как налажено взаимодействие с союзом муниципальных контрольно-счетных органов. Депутат Алексей Оборин задал ыволпрос о том, что делает КСП для уменьшения количества финансовых нарушений. Депутат Александр Ивонин поинтересовался: а кто проверяет КСП? Мария Батуева пояснила, что КСП подконтрольна прокуратуре: «В 2021 году была проверка со стороны краевой и городской прокуратуры на предмет, все ли мы исполняем полномочия и насколько качественно. Мы эту проверку прошли».

«Вместе с Думой и администрацией вы вносите значимый вклад в развитие нашего города», - дал оценку работе Контрольно-счетной палаты председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.