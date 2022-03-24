Ограничения на полеты в южную часть России продлены до 1 апреля

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24 марта 2022, 09:55 Источник: ТАСС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, globallookpress.com

Продлены ограничения на полеты в южные и центральные регионы России, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

«До 1 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — пояснили в ведомстве.

Авиакомпании рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы для перемещения в регионы с ограниченным воздушным пространством. Остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Ранее ограничения на полеты в южной части России были введены с 24 февраля, вследствие начала спецоперации на Украине.