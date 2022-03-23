Столтенберг: НАТО на саммите в Брюсселе призовет Китай и Белоруссию прекратить поддержку России

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23 марта 2022, 19:32 Источник: ТАСС

Лого НАТО, x99/ZUMAPRESS.com/globallook.com

НАТО осуждает позицию Китая в отношении украинского конфликта и намерена в ходе экстренного саммита альянса, который откроется 24 марта, обратиться к руководству КНР с призывом прекратить поддержку России. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе накануне саммита заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО обвинил Китай в том, что он до сих пор не осудил военную спецоперацию России в Украине, оказывая тем самым политическую поддержку РФ. Кроме того, по мнению Столтенберга, Китай «солидарен с Россией в попытке отрицать право европейских наций на выбор собственного пути».

«В связи с этим мы планируем на завтрашнем заседании призвать Китай осудить вторжение, присоединиться к дипломатическим усилиям, чтобы закончить эту войну как можно скорее и не предоставлять материальной поддержки [России]», - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО обратится с призывом к Белоруссии «прекратить свое участие» в военной операции РФ.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не допустит того, чтобы украинский конфликт перерос в противостояние НАТО и России.