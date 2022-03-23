Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине, но не допустит прямого конфликта альянса с Россией

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23 марта 2022, 18:44 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг, John Macdougall/dpa/globallook.com

НАТО усилит военную поддержку Украины, но в то же время несет ответственность за то, чтобы боевые действия не вышли за пределы ее территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Он рассказал, что за месяц с начала военной спецоперации РФ альянс усилил военную поддержку, передав Украине «противотанковые и противовоздушные системы, беспилотники, топливо и боеприпасы». Также была оказана финансовая помощь, государства, входящие в НАТО, приняли миллионы беженцев.

«Я ожидаю, что завтра союзники согласятся предоставить дополнительную поддержку», - сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что важно не допустить перерастания боевых действий в конфликт между альянсом и РФ.

«Мы несем ответственность за то, чтобы военные действия не вышли за пределы Украины и не превратились в конфликт между НАТО и Россией. Это вызовет еще больше смертей и разрушений», - отметил генсек.

Столтенберг, кроме того, выразил уверенность, что союзники «согласуют дополнительную помощь Украине для защиты перед биологическими, химическими, ядерными и киберугрозами».

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на украинскую территорию было бы опрометчивым и опасным решением.