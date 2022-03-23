Врачи в Дубне провели почти 500 малоинвазивных операций детям

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23 марта 2022, 18:56

Фото: pixabay.com

В новом хирургическом отделении Дубненской городской больницы врачи выполнили около 500 малоинвазивных хирургических вмешательств. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области отмечается, что операции были проведены эндоскопическим и лапароскопическим способами. Такие операции делают только четыре детских хирурга высшей квалификационной категории.

В новое отделение сейчас поступают дети из различных муниципалитетов Подмосковья. Данное отделение открыли год назад на базе нового хирургического корпуса. В нём есть лечебное и диагностическое современное оборудование.