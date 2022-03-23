Более восьми тысяч родителей попробовали свои силы в сдаче ЕГЭ в Подмосковье

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23 марта 2022, 18:38

pixabay.com

Свыше восьми тысяч родителей подмосковных школьников сдали ЕГЭ в регионе. Всероссийская акция прошла двадцать третьего марта. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Мероприятие провели в пятидесяти двух муниципалитетах. Центральной площадкой был «Новый Иерусалим», который находится в Истринском округе. Вместе с родителями экзамен сдавали представители общественности, а именно председатель Союза сыроваров России Олег Сирота и актриса Надежда Борисова.

Участники акции смогли проверить свои знания по математике, а родители своими глазами увидели, как организован и проходит экзамен.

«Они смогли встать на место выпускников и на своем опыте показать, что экзамен — это не страшно, стоит лишь только подготовиться», - рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.