Депутат Госдумы Нина Останина сообщила о нехватке в России товаров первой необходимости для детей

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23 марта 2022, 14:51

фото: pixabay.com

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что от санкций пострадали дети и их родители. Но мер поддержки этой категории граждан пока нет. Депутат Госдумы в эфире Общественной службы новостей рассказала о критической нехватке в России товаров первой необходимости для детей.

Останина узнала от своих избирателей - производителей детских товаров, об исчезновении с прилавков магазинов подгузников. Оказывается, для изготовления памперсов производители использовали целлюлозу, которую поставляла только компания Procter & Gamble. В России не знают технологию ее производства.

Парламентарий раскрыла, что, оказывается, в нашей стране не могут производить кукол, потому что волосы для них привозили из Испании. Останина напомнила, что на прошлой неделе премьер Михаил Мишутин принял решение о том, чтобы снизить НДС с 10 до 5% для производителей детских товаров. "А раньше этого не знали?" — отметила Нина Останина.

Владимир Путин в начале марта заявил о новом пособии на детей от 8 до 16 лет для семей с невысокими доходами. Выплата начнет действовать с 1 апреля, но заявления на его получение будут принимать с 1 мая.

Останина отметила, что указ президента еще не вступил в силу, так как его не приняли в Госдуме.

Депутат добавила, что во всех регионах прожиточный минимум разный, и размер выплаты составит от пяти до 12 тысяч рублей. Депутат подчеркнула, что этого не хватит для обеспечения ребенка всем необходимым.