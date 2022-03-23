Дело Сергея Фургала предстало в обратном ракурсе

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23 марта 2022, 12:33 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Обвиняемый в покушении Марат Кадыров, проходящий по делу Сергея Фургала, завёл разбирательство в суде в тупик. Он отказался от своего адвоката, вынудив суд отложить процедуру. По одной из версий, защитник планировал добиться освобождения Марата Кадырова по состоянию здоровья, но тот категорически отказался проходить рекомендованную врачом колоноскопию, опасаясь, что обследование скомпрометирует его в глазах сокамерников.



На первое заседание Люберецкого суда были доставлены все подсудимые — обвиняемый в организации двух заказных убийств и покушения 16-летней давности Сергей Фургал, предполагаемые организатор преступлений Андрей Карепов и киллер Андрей Палей, а также Марат Кадыров, попытавшийся, как считает следствие, выполнить «заказ», но не сумевший довести его до конца. Присутствовали 11 адвокатов подсудимых, представители прокуратуры и потерпевшей стороны, и более двадцати кандидатов в присяжные заседатели.



Обвиняемый Марат Кадыров неожиданно заявил об отказе от своего адвоката Андрея Козлова, а так как его второй представитель Анна Наумова не смогла присутствовать в суде из-за болезни, подсудимый оказался на процессе в положении юридически незащищенного. Заседание суда пришлось перенести на 5 апреля, поскольку без поддержки адвоката фигуранту уголовного дела не разрешается вычислять и отсеивать тех кандидатов в присяжные, которые могли бы отнестись к нему предвзято.



По одной из версий отказ от адвоката был запланирован и согласован сторонами еще в феврале. Андрея Козлова родственники обвиняемого пригласили как опытного специалиста по медицинскому аспекту защиты. У Марата Кадырова еще при поступлении в СИЗО диагностировали проблемы с легкими и он первые девять месяцев ареста провел в инфекционном отделении медсанчасти изолятора «Матросская Тишина». По замыслу родственников арестанта, адвокат Козлов мог организовать больному прохождение необходимых медицинских обследований и выход из СИЗО. По некоторым данным, защитник заранее предупредил заказчиков о том, что представлять интересы Марата Кадырова он сможет только до начала суда. В апреле Козлову предстояло участие в другом процессе, в Санкт-Петербурге.



По версии, высказанной одним из представителей Марата Кадырова, причиной его заявления в суде стал конфликт. Когда до необходимого заключения медкомиссии ФСИН России о «негодности» Кадырова к содержанию под стражей ему оставалось получить лишь направление от медсанчасти СИЗО, возникла проблема: начмед изолятора потребовал, чтобы пациент прошел процедуру колоноскопии. Адвокат Козлов не увидел в этом проблемы, но сам Кадыров категорически отказался от обследования. Обвиняемый утверждал, что близкие к администрации изолятора люди уже намекнули ему, что процедура может быть заснята на видеокамеру, а переданная сокамерникам запись станет на него компроматом.



Тем не менее, несмотря на все обстоятельства, шансы выйти на свободу у Кадырова довольно велики. Ему инкриминируется лишь одно преступление — покушение на жизнь приемщика металлолома Александра Смольского, совершенное еще 28 июля 2004 года в Амурской области. Смольский – предполагаемый конкурент Фургала по бизнесу. За попытку заказного убийства Марат Кадыров мог бы получить до 15 лет колонии, но только лишь до 28 июля 2019 года. В этот день отведенный законом 15-летний срок давности его уголовного преследования истек. Сейчас, когда расследование завершено и дело поступило в Люберецкий горсуд, Марат Кадыров может добиваться освобождения от наказания.



