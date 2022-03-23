«Герои в касках» шагают по ЮФО

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23 марта 2022, 12:22

Фото Волгоградские профсоюзы

В Волгограде впервые прошел открытый межрегиональный турнир по охране труда «Герои в касках». В состязаниях приняли участие 30 специалистов по охране труда предприятий и организаций Волгоградской области. В качестве приглашенных за игрой наблюдали социальные партнеры: руководители отраслевых профсоюзов, Торгово-промышленной палаты, представители областного комитета по труду и занятости населения, регионального Фонда социального страхования.

Открывая это необычное мероприятие, Председатель Волгоградского областного Совета профсоюзов Татьяна Гензе отметила:

– Охрана труда – одно из важнейших и неотъемлемых направлений деятельности профсоюзов. В форме лекций, круглых столов обучение специалистов ведется регулярно. В последнее время в практику стали активнее внедряться новые формы проверки знаний, в том числе деловые игры. Участники демонстрируют работу по проведению инструктажей на рабочих местах, соблюдение техники безопасности и участие в комиссии по расследованию несчастного случая. Надеемся, что такой формат обучения войдет в практику отраслевых профсоюзов и будет тиражироваться на предприятиях региона.

Турнир «Герои в касках» проходил в форме игры. Один из ее разработчиков – главный технический инспектор труда Астраханского областного объединения профсоюзов Максим Бодня. Первые состязания состоялись в Астрахани, эстафету приняли Краснодар, а теперь и Волгоград.

В волгоградском турнире участвовали пять команд. По задумке организаторов в них вошли представители разных организаций: образования, здравоохранения, химической, металлургической, нефтяной и энергетической отрасли, работники железнодорожного и водного транспорта. Для прохождения этапов участникам предстояло отвечать на различные вопросы по охране труда, выполнять увлекательные задания по расследованию несчастных случаев, примерять на себя роль сотрудника и руководителя. Общий результат, как и в жизни, зависел от слаженных действий всех игроков, уверенно ориентирующихся в вопросах безопасности на производстве.

По итогам команда-победитель награждена дипломами, а участники – сертификатами и сувенирами.

Никто не ушёл побеждённым, ведь как справедливо отметила Татьяна Гензе, «турнир – не только соревнование, но и познание». Председатель облсовпрофа пожелала участникам применить полученные знания и опыт на своих рабочих местах, чтобы эффективно предупреждать несчастные случаи, а главное – сохранить здоровье и жизнь работников.

Многие устали от «дистанционки» и «удалёнки», и новая живая форма общения и популяризации охраны труда как глоток свежего воздуха большинству пришлась по душе. Представители первичных профсоюзных организаций активно проявляли интерес к правилам и формам проведения деловой игры, и вполне возможно, что в самое ближайшее время она найдет своё продолжение на предприятиях Волгограда и области.

Первый турнир стал ярким доказательством, что специалисты по охране труда – достойные представители своих предприятий. Их высокий уровень знаний и активная жизненная позиция еще раз подчеркивают важную роль профсоюзов в решении вопросов по охране труда.