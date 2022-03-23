В Минобороны РФ представили видео с ударами комплекса «Бастион» по инфраструктуре ВСУ

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23 марта 2022, 11:55

Комплекс Бастион, MOD Russia Source/ Globallookpress.com

Береговой ракетный комплекс «Бастион» российской армии нанес удары по инфраструктуре ВСУ и уничтожил ее. Кадры маневра российской артиллерии представило в среду, 23 марта, Минобороны России.

Видеоролик демонстрирует запуск нескольких ракет в сторону военных целей на Украине разместили журналисты RT.

Напомним, ранее Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня. Российские военные нанесли удары по огневым позициям артиллерии ВСУ, скрытым в лесном массиве.

Также оборонное ведомство РФ продемонстрировало на видео уничтожение украинского ангара с вооружением управляемыми ракетами с вертолетов