Глава проекта «Дети войны» на RT: в Мариуполе 19 детей три недели жили одни

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23 марта 2022, 11:21

Дети ДНР, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Гуманитарная катастрофа на освобождаемых от украинских радикальных вооруженных формирований городах и селениях обрастает подробностями. Сложнее всего в таких условиях выжить детям и старикам. О положении беженцев из Волновахи и Мариуполя рассказала глава проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева.

«Они рассказывают, как уходили украинские военные. Они развлекались, стреляли по стёклам, по домам. Там были пожилые люди, которые не могли выйти из этих домов. Все, кто смог выскочить... Абсолютно все люди голодные», − приводит подробности историй беженцев Юлия.

«Одна из последних эвакуаций была, мы приехали с советником главы по вопросам детей, она обнаружила 19 детей, которые жили три недели в Мариуполе одни. Они жили одной коммуной без единого взрослого», − отметила журналистка и волонтер.

Спасшиеся от военных действий сообщают, что в Мариуполе ВСУ и неонацистские формирования используют квартиры в жилых домах в качестве огневых точек.

Ранее сегодня стало известно, что расчеты противовоздушной обороны в районе Енакиево сбили ракету "Точка-У", которую в направлении гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республике выпустили украинские военные.