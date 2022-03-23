В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о двадцатой сбитой ракете «Точка-У», выпущенной ВСУ

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23 марта 2022, 10:34

Расчеты противовоздушной обороны в районе Енакиево сбили ракету "Точка-У", которую в направлении гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республике выпустили украинские военные.

В Штабе территориальной обороны ДНР в среду уточнили, что вечером 22 марта в районе поселка им. Карла Маркса в Енакиево средствами ПВО была перехвачена ракета украинского ракетного комплекса "Точка-У". От падения обломков ракеты получил ранение мирный житель, повреждено несколько домов.

С момента эскалации конфликта в Донбассе ПВО ДНР было сбито уже 19 таких ракет.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня уточнил, что в последние дни особо страдает Петровский район Донецка, обстреливается Ясиноватая. По его данным, 21 марта были сбиты две "Точки-У" в одной из центральных частей Макеевки. Он отметил, что подразделения республики делают все возможное, чтобы как можно быстрее отодвинуть ВФУ (военные формирования Украины) от черты вышеуказанных городов, но количество вооружения просто зашкаливает.

Пушилин подчеркнул: "Мы только сейчас осознаем масштабы, сколько было сконцентрировано там вооружения, боеприпасов, и что это должно было шквальным огнем просто залить землю Донбасса, если бы не началась специальная операция".