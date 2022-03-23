Биолог Петр Чумаков: через несколько месяцев может начаться «остаточная» волна распространения COVID-19

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23 марта 2022, 07:47

ПЦР тест, Sebastian Kahnert/dpa

В России ежедневно снижается число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалист по молекулярной биологии Петр Чумаков считает что волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, завершается.

По мнению ученого, если не возникнет новых опасных вариантов коронавируса, то следующие волны распространения инфекции будут уже "остаточными", - передает радио Sputnik.

Как объяснил молекулярный биолог, спад заболеваемости COVID-19, который фиксируется в России, объясняется тем, что большинство населения сейчас очень хорошо защищены от вируса вакциной или иммунитетом после болезни. "Пока "омикрону" не за кого "зацепиться": в России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад", - рассказал Чумаков.

По его прогнозу, через несколько месяцев уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизится, и это может привести к "остаточной" волне распространения инфекции.

Чумаков полагает, что "будет целая серия остаточных волн", и с каждой новой волной амплитуда будет все уменьшатся. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет. По прогнозу эксперта, коронавирус SARS-CoV-2, эволюционируя, превратится в обычный сезонный коронавирус, которых есть четыре варианта есть. Этот станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, скорее всего, опасного варианта больше не будет.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальной вакциной против коронавируса нужно будет прививаться раз в шесть месяцев.