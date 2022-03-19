Гинцбург заявил, что назальной вакциной против коронавируса нужно будет прививаться раз в шесть месяцев

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19 марта 2022, 08:32 Источник: РИА "Новости"

спрей для носа, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в беседе с журналистами, что назальной вакциной против коронавируса нужно будет прививаться раз в шесть месяцев.

В середине октября прошлого года стало известно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации позволило проведение клинических исследований назальной вакцины против коронавирусной инфекции SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, которая была создана учеными Центра Гамалеи.

Вчера стало известно, что НИЦ подал документы на регистрацию вышеуказанного препарата.