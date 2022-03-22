В Крыму звучат предложения о создании большой Таврической губернии

Есть предложения вернуть границы территории в рамки XIX века. Обсуждаются названия: «Таврика» и «Большой Крым».
Эксперты ссылаются на слова председателя Общественной палаты Крыма Александра ФОРМАНЧУКА и главы Крыма Сергея АКСЕНОВА, прямо или косвенно высказывавшихся об этом.
Напомним – в Таврическую губернию входили уезды: Ялтинский, Феодосийский, Симферопольский, Евпаторийский, Перекопский, Днепровский, Мелитопольский и Бердянский. Возможно, нынешний год – год празднования 220-летия создания Таврической губернии – будет годом создания «Таврической губернии 2.0».
И если сразу после 24.02.2022 крымские чиновники и депутаты на вопрос «Аргументов недели» «Поедете ли поднимать новые районы?» отвечали, что Украина останется суверенным государством, то сейчас планы поменялись кардинальным образом.
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