В Госдуму внесен законопроект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине

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22 марта 2022, 18:51 Источник: ТАСС

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Государственную думу РФ внесен законопроект о признании ветеранами боевых действий участников специальной военной операции на Украине. Документ уже опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в ГД депутатами фракции "Единая Россия" и сенаторами-единороссами во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком.

В пояснительных материалах отмечается, что вышеуказанная инициатива была подготовлена для установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военным, сотрудникам правоохранительных и силовых структур, которые участвуют в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.