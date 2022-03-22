Роскомнадзор вынес изданию «Новая газета» предупреждение о недопустимости нарушения закона РФ о СМИ

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22 марта 2022, 18:43 Источник: ТАСС

Роскомнадзор, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во вторник, 22 марта, стало известно, что Роскомнадзор вынес редакции издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации.

Согласно последней информации, на сайте издания "Новая газета" появился материал, в котором содержится упоминание некоммерческой организации, которая выполняет функции иноагента, однако, без маркировки, которая предусмотрена российским законодательством. Это является нарушением статьи 4 Закона РФ "О средствах массовой информации".

В Роскомнадзоре уточнили, что маркировка уведомляет аудиторию СМИ о том, что публикуемые материалы преследуют интересы других государств.