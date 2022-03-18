Источник РИА Новости сообщил о намерении Роскомнадзора заблокировать YouTube до конца текущей недели

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18 марта 2022, 17:28 Источник: РИА Новости

YouTube, Sam Flag/globallook.com

Видеохостинг YouTube могут заблокировать в России в ближайшие дни, а, возможно, уже и в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют ... Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», - сообщил агентству источник.

По его словам, блокировка может начаться уже в пятницу.

14 марта Роскомнадзор заблокировал в России доступ к социальной сети Instagram. Еще раньше был ограничен доступ к Facebook.