Мантуров заявил, что России придется попрощаться с некоторыми иностранными автопроизводителями

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2022, 17:57 Источник: Telegram

спидометр, pixabay.com

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил во вторник, 22 марта, что стране, возможно, придется попрощаться с рядом иностранных автопроизводителей.

Денис Мантуров подчеркнул, что в настоящий момент РФ ведет диалог со всеми автопроизводителями и зарубежными брендами. Некоторые сообщили, что останутся на российском рынке и будут продолжать производство. С кем-то, вероятно, придется попрощаться, потому что Россия не может ждать ответа от компаний бесконечно.

Мантуров уточнил, что неработающие предприятия означают неуплату налогов и деградацию производства.