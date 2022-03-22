Собянин выделил 7 млрд руб. на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет выделено 7 млрд руб. на увеличение адресной социальной помощи горожанам.
«Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Адресная социальная помощь предоставляется гражданам в денежной форме и в виде электронного сертификата москвичам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.
Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления, добавили в пресс-службе.
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