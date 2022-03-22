Собянин утвердил ставку аренды в 1 рубль на земельные участки под промышленные объекты

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22 марта 2022, 17:19

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости.



«Правительство Москвы приняло пакет изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что дополнительные меры поддержки будут способствовать стабилизации финансового положения застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов городской недвижимости.



В соответствии с постановлением устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы.



Кроме того, арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за II квартал 2022 года.



Также принято решение о том, что арендаторы земельных участков, предоставленных для целей строительства, получат беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.



Собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования для целей строительства, получат аналогичную беспроцентную отсрочку за II квартал текущего года.



Кроме того, арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции) объектов промышленно-производственного назначения, устанавливается в размере 1 руб. в год.



