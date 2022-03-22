Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что ни одна торговая компания не заявляла об окончательном уходе из РФ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам во вторник, 22 марта, что иностранные предприятия промышленности и торговли не заявляли об окончательном уходе с российского рынка.
Денис Мантуров заявил, что Минпромторгу неизвестно о таких заявлениях, "что хлопнули дверью и ушли".
Глава ведомства подчеркнул, что приостановка поставок или производства различных товаров происходит, в частности, из-за возникших сложностей с логистикой. Однако, согласно последней информации Минпромторга, все остановившие работу или временно закрывшиеся компании, продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам.