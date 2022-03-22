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Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что ни одна торговая компания не заявляла об окончательном уходе из РФ

, 16:47 Источник: РИА "Новости"

Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что ни одна торговая компания не заявляла об окончательном уходе из РФ
глава Минпромторга Денис Мантуров, MIT Russia/via Globallookpress.com

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам во вторник, 22 марта, что иностранные предприятия промышленности и торговли не заявляли об окончательном уходе с российского рынка.

Денис Мантуров заявил, что Минпромторгу неизвестно о таких заявлениях, "что хлопнули дверью и ушли".

Глава ведомства подчеркнул, что приостановка поставок или производства различных товаров происходит, в частности, из-за возникших сложностей с логистикой. Однако, согласно последней информации Минпромторга, все остановившие работу или временно закрывшиеся компании, продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам.

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