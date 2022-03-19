Экономист Миловидов выразил мнение, что западные компании начнут возвращаться в РФ к лету

Заместитель директора ИМЭМО Владимир Миловидов выразил мнение, что объявившие ранее о приостановке своей деятельности на рынке РФ иностранные компании начнут возвращаться в страну к лету.
Владимир Миловидов уточнил, что особенно это касается тех компаний, которые могут легко заменить их конкуренты. Эксперт обратил внимание на то, что уход с российского рынка означает потерю огромных сумм.
Кроме того, по словам Миловидова, в настоящий момент коллапса на финансовом рынке России нет – рубль не падает, а экспорт снизился только по ряду позиций.