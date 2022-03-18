Депутат ГД Федоров предложил на десять лет запретить работу не вернувшихся на российский рынок до 1 мая иностранных компаний

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18 марта 2022, 08:00

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в письме на имя главы МЭР Максима Решетникова предложил запретить на десять лет работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на рынок РФ.

Евгений Федоров напомнил, что некоторые компании ранее приостановили работу на российской территории, а также оказание услуг гражданам РФ и инвестиции, погрузив в состояние неопределенности относительно дальнейшей жизни десятки тысяч граждан.

Как сообщает RT, депутат попросил Максима Решетникова оценить целесообразность определения условий возвращения таких компаний: разрешить им восстановить свою деятельность до 1 мая текущего года или, для тех предприятий, которые не захотят возобновить работу до вышеуказанной даты, ввести запрет на ведение коммерческой деятельности в РФ сроком на десять лет.