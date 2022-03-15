Экономист Клопенко считает, что после «ухода» с российского рынка многие компании попытаются сохранить свой бизнес в РФ

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15 марта 2022, 09:42 Источник: "Экономика сегодня"

"Макдоналдс" закрыл все свои рестораны в России, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Как считает экономист Егор Клопенко, демонстративно покинув российский рынок на фоне событий в Украине, многие западные компании попытаются сохранить свое производство и услуги в России, возможно, даже под другими брендами.

«Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно», — сказал Клопенко в интервью агентству «Прайм».

Эксперт заметил, что Россия является огромным рынком для западных компаний, на завоевание которого они потратили немало сил и средств, и в одночасье потерять его никто не хочет.

Кроме того, экономиста считает стратегически правильным решение о национализации покинувших российских рынок иностранных компаний.

Ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать производства западных компаний, которые ранее приняли решение о закрытии своего бизнеса в РФ.