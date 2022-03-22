Специалист РСТ Уманский заявил, что среди российских туристов растет спрос на путешествия на Байкал и Алтай

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22 марта 2022, 16:08

турист, pixabay.com

Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что санкции Запада и закрытие неба для российских самолетов являются хорошим шансом начать путешествовать по России.

Илья Уманский заявил, что в Российском союзе туриндустрии чувствуют спрос на Байкал, Алтай, Камчатку. Эксперт в разговоре с Общественной службой новостей уточнил, что данный спрос не выражается в крупных турпотоках, поскольку он ограничен номерным фондом.

В прошлом году в рейтинг мест с наибольшим спросом среди путешественников входили Северный Кавказ, Мурманская и Калининградская области, Башкирия, а также Сибирь.