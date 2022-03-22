Специалист Минздрава Петров заявил, что говорить о дефиците лекарств в России из-за санкций нет оснований

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22 марта 2022, 15:05 Источник: РИА "Новости"

лекарства, pixabay.com

Главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава России, академик РАН Владимир Петров заявил, что нет оснований говорить о каком-либо дефиците лекарств в стране на фоне санкций.

По словам Владимира Петрова, в настоящий момент в РФ фиксируется ажиотажный спрос на препараты – за неделю в аптеках страны приобретают тот же объем лекарств, которого обычно гражданам хватает на два или три месяца. Сотрудник Минздрава, однако, подчеркнул, что причин для такого ажиотажа нет, поскольку поставки препаратов, в частности, импортных ведутся.

Петров уточнил, что производители и дистрибьюторы ранее не успевали подвозить в аптеки необходимое количество упаковок, однако сейчас ситуация стала налаживаться.