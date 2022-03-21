Россия имеет технологические возможности по производству 80% жизненно важных препаратов

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21 марта 2022, 16:33

Доля отечественных препаратов на российском фармрынке составляет 61%. Из всего перечня жизненно важных лекарств, в который входит 808 препаратов, у нас могут выпускать только половину.



Российские компании ведут активную работу по замещению импортного сырья, упаковок и самих препаратов. Полностью закрыть зарубежные поставки не получится, да и в этом нет необходимости. Значительная доля иностранных препаратов и их составляющих идёт из Индии и Китая. За прошлый год через российские аптеки было реализовано более 5 миллиардов упаковок препаратов отечественного и зарубежного производства на 1,9 триллиона рублей.



Россия имеет технологические возможности по производству 80% препаратов, входящих в перечень жизненно важных лекарств. Для замещения иностранных поставщиков только за последние два года открыто несколько фармацевтических заводов. Субстанции, которые ранее производились за рубежом, стали выпускаться внутри страны. Серьёзные производственные мощности запущены на базе «Московского эндокринного завода». Но значительная доля оборудования для производства лекарств выпущена за рубежом. Оно требует обслуживания, ремонта и замены. Это ещё одна проблема для российских фармкомпаний.



