Дмитрий Песков: россиян, которые не поддерживают спецоперацию России в Украине, меньшинство

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2022, 13:38 Источник: "Говорит Москва"

Фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-колла во вторник заявил, что россияне, не поддерживающие спецоперацию в Украине, находятся в меньшинстве. Число ее сторонников — 75%.

Песков заверил, что к мнению этого меньшинства относятся соответствующим образом. «Их мало, таких граждан. [Их] мнение слышат, но меньшинство есть меньшинство, тут нечего добавить», - сказал он, подчеркнув, что с такими гражданами ведется разъяснительная работа.

«И мы надеемся, что те, кто не согласны, поймут что они не правы», - сказал он, порекомендовав таким людям «начинать ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада».

Песков привел статистические данные, которые говорят о том, что спецоперацию поддерживают более 75% граждан России, назвав эти данные «неопровержимым фактом».

Он также высказался по поводу отъезда за рубеж многих деятелей культуры, которые не согласны с действиями РФ в Украине. «Кто-то потом больше поймет и вернется обратно», - предположил Песков.