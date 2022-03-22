Актриса Инна Чурикова надеется, что Чулпан Хаматова после отъезда из России не бросит свой фонд помощи больным детям

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22 марта 2022, 12:25 Источник: teleprogramma.pro

Чулпан Хаматова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Актриса Инна Чурикова в беседе с изданием teleprogramma.pro, назвала свою коллегу Чулпан Хаматову чистым человеком и выразила надежду, что, приняв решение уехать из России в Латвию, она не оставит на произвол судьбы созданный ею благотворительный фонд помощи больным детям «Подари жизнь».

«Я думаю, что у нее есть верные люди в России и она не могла вот так просто бросить детей. Я хорошо к ней отношусь. В том, что она делает, есть великий смысл. Она приедет обратно, конечно. Я ее очень люблю и ценю. Она — чистый человек», - заявила Чурикова.

Актриса сказала, что не знает, по какой именно причине Хаматова приняла решение уехать из России , поскольку не общается с ней. «Но таких людей надо беречь», — подчеркнула Чурикова.

В понедельник директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова сообщила, что он продолжает свою работу несмотря на отъезд Чулпан Хаматовой из России.