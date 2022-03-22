200 тысяч российских сирот безнадёжно стоят в очереди на квартиры

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22 марта 2022, 12:39

Министерство строительства с 2022 года ответственно за обеспечение выпускников детских домов квартирами. Ранее этим вопросом занималось Министерство просвещения. Однако проблема жилья не решалась, сироты по-прежнему ждут квартиры годами.



Для оперативного решения проблемы нужно 300 миллиардов рублей. Никто в правительства пока не обладает возможностью изыскать такие средства. Чиновники пытаются упростить процедуру приобретения жилья на вторичном рынке.



В очереди на квартиры стоит больше 200 тысяч сирот. Из них почти половина люди старше 23 лет. Это значит, что они выпустились из детского дома пять лет назад, но так и не получили крышу над головой. Выпускники детдомов проживают на съёмных квартирах, у родственников, а иногда и в самом детдоме.



Регионы сокращают финансирование на приобретение жилья для сирот. Без экстраординарных мер решить проблему не получится, отмечают в Счётной палате. Правительство готово выделять из бюджета в год на данные нужды только 10 миллиардов рублей из требуемых 300. Но некоторые регионы при наличии федеральных средств просто не успевают закупать жильё для сирот.